İstanbul'da Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ Uyardı! 12 Ocak 2024 Cuma Günü Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri İSKİ duyurmaktadır. Su kesintisinin 12 Ocak 2024 Cuma günü hangi ilçelerde ve saat kaça kadar devam edeceği bilgilerini de vermektedir. Peki bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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Arnavutköy'de Merkez mahallesinde su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
Su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm'lik bir arızadan kaynaklanıyor.
Büyükçekmece'de Dizdariye mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar devam edecek.
İçme suyu sistemlerinde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.