İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı

Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak, Havuzlu Kavşak Alt Geçidi ve buraya çıkan tüm yollarda trafik kesilecek.

Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarı ile Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan, Millet, Yeni Havalimanı ve Eski Havalimanı caddeleri bu yollara alternatif olarak kullanılabilecek.