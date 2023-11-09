İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler...
İSKİ İstanbul'da gerçekleşecek su kesintilerini önceden paylaşarak yaşanabilecek olumsuz durumları engellemek ister. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri kaça kadar devam edecek?
BAĞCILAR:
100. Yıl, Demirkapı, Fatih, Fevzi Çakmak, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey ve Yenimahalle bölgelerinde yaşanacak su kesintisi saat 19.00'a kadar devam edecek.
ESENLER:
Birlik, Fatih, Havaalanı, Kemer, Oruçreis, Tuna, Turgut Reis Mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 19.00'da bitecek.
EYÜPSULTAN:
Çırçır mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek.
FATİH:
Mevlanakapı ve Şehremini mahallerinde 12.00'ye kadar su kesintisi devam edecek.