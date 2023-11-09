İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler...

İSKİ İstanbul'da gerçekleşecek su kesintilerini önceden paylaşarak yaşanabilecek olumsuz durumları engellemek ister. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri kaça kadar devam edecek?

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İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler... - Resim: 1

BAĞCILAR:

100. Yıl, Demirkapı, Fatih, Fevzi Çakmak, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Mahmutbey ve Yenimahalle bölgelerinde yaşanacak su kesintisi saat 19.00'a kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler... - Resim: 2

ESENLER: 

Birlik, Fatih, Havaalanı, Kemer, Oruçreis, Tuna, Turgut Reis Mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 19.00'da bitecek. 

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İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler... - Resim: 3

EYÜPSULTAN: 

Çırçır mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 9 Kasım'da Su Kesintisi Yaşancak İlçeler... - Resim: 4

FATİH: 

Mevlanakapı ve Şehremini mahallerinde 12.00'ye kadar su kesintisi devam edecek.

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