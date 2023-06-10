İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 11 Haziran Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 11 Haziran Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 11 Haziran Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 11/06/2023 17:00:00 - 11/06/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Haziran 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Haziran 2023 Pazar 23:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, NAZIR, REİS, SAİT FAİK sk bölgelerinde 11/06/2023 13:00:00 - 11/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Haziran 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Haziran 2023 Pazar 17:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA, ŞEFKAT sk bölgelerinde 11/06/2023 12:00:00 - 11/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Haziran 2023 Pazar 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Haziran 2023 Pazar 17:00