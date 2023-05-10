İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 11 Mayıs Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 11 Mayıs Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 11 Mayıs Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÇİLEKLİ sk bölgelerinde 11/05/2023 15:00:00 - 11/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mayıs 2023 Perşembe 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, FERAH, GAZİ, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, SARIKAMIŞ, SES, TURGUT REİS, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 11/05/2023 15:00:00 - 11/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mayıs 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, KOCA YUSUF, REZZAN, SEMİHA, YEŞİLBAHÇE sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA sk bölgelerinde 11/05/2023 10:30:00 - 11/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:00