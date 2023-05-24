İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 25 Mayıs Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 25 Mayıs Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 25 Mayıs Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah YAMAÇ, İŞLER sk / SULTAN SELİM mah AKYOL SİTESİ ÇIKMAZI, ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM, SİLAHTAROĞLU, YAMAÇ sk bölgelerinde 25/05/2023 15:30:00 - 25/05/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Mayıs 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Mayıs 2023 Perşembe 19:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 25/05/2023 14:00:00 - 25/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Mayıs 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Mayıs 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ, SANAYİ sk bölgelerinde 25/05/2023 14:00:00 - 25/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Mayıs 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Mayıs 2023 Perşembe 18:00