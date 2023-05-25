İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 26 Mayıs Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 26 Mayıs Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 26 Mayıs Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 26/05/2023 14:00:00 - 26/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mayıs 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mayıs 2023 Cuma 16:00
İLÇE: SULTANGAZİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 26/05/2023 10:00:00 - 26/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mayıs 2023 Cuma 13:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 759. sk bölgelerinde 26/05/2023 09:00:00 - 26/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Mayıs 2023 Cuma 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Mayıs 2023 Cuma 16:00