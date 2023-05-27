İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 29 Mayıs Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 29 Mayıs Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 29 Mayıs Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, SARIGÜL sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AKDENİZ, EFE, KALKAN, KILIÇ, PAMİRA, PIRIL, SEMA, YOSUN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 29/05/2023 09:00:00 - 29/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:00
Kaynak: https://www.bedas.com.tr/