İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 6 Haziran Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 6 Haziran Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 6 Haziran Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 06/06/2023 13:00:00 - 06/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Haziran 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Haziran 2023 Salı 17:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HİKAYECİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, SARI MUSA, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, İMAM MESUT sk bölgelerinde 06/06/2023 13:00:00 - 06/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Haziran 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Haziran 2023 Salı 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, MORMENEKŞE, TİBET, TİFTİK, İLTER sk bölgelerinde 06/06/2023 13:00:00 - 06/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 06 Haziran 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 06 Haziran 2023 Salı 16:00