İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 4 Haziran Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 4 Haziran Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 4 Haziran Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AK, BURÇ, BÜYÜKDERE, DERE 1, EKİN, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KIYI, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, NACİ KASIM, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, SELAHATTİN PINAR ARALIĞI, TAÇ, YAŞARBEY, İMAM FEYZULLAH, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 04/06/2023 17:00:00 - 04/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Haziran 2023 Pazar 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Haziran 2023 Pazar 19:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah Atalay sk bölgelerinde 04/06/2023 13:00:00 - 04/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Haziran 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Haziran 2023 Pazar 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/06/2023 12:30:00 - 04/06/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 04 Haziran 2023 Pazar 12:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 04 Haziran 2023 Pazar 13:30