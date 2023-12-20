İstanbul'da Şeb-i Arus: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Hakk’a vuslatının 750. yılında, Büyükçekmece Belediyesi, Albatros Lions Kulübü işbirliği ve Uluslararası Sema Okulu'nun sunumuyla gerçekleştirilen Şeb-i Arus töreniyle anıldı.

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İstanbul'da Şeb-i Arus: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı - Resim: 1

Şeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde vefatını "Düğün Gecesi" olarak adlandıran büyük tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi 750. vuslat yıldönümünde anıldı. 

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İstanbul'da Şeb-i Arus: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı - Resim: 2

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma törenine katılım yoğun oldu.Törende semazen gösterisi ve tasavvuf musiki konseri gerçekleşti. 

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İstanbul'da Şeb-i Arus: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı - Resim: 3

Törenin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından Albatros Lions Kulübü ve Uluslararası Sema Okulu'nun temsilcilerine çiçek takdim edildi.

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İstanbul'da Şeb-i Arus: Mevlana 750. Vuslat yıldönümünde anıldı - Resim: 4
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