İstanbul'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? 14 Aralık 2023 Günü İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ'ye göre bugün nerelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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Bahçelievler'de Çobançeşme mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
Beykoz'da Elmalı mahallesinde yaşanan su kesintisinin 13.00'e kadar devam etmesi öngörülüyor.
Beylikdüzü'nde yaşanan su kesintisi Marmara Mahallesinde saat 13.00'e kadar devam edecek.
Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 14.00'te bitmesi öngörülüyor.