İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsun!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.

6 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde çeşitli ilçelerde geçici su kesintileri uygulanacak.

Kesintiler planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

İSKİ, çalışmaların tamamlanmasının ardından suların yeniden verileceğini duyurdu.

Kesintiden etkilenen vatandaşların güncel bilgiye ulaşmak için İSKİ’nin resmi web sitesindeki “Planlı Su Kesintileri” sayfasından “Arıza Kesinti” bölümüne veya ALO 185 çağrı hattına başvurmaları istendi.

İSKİ, su kesintisinin uygulanacağı mahalle ve ilçelerin tam listesini web sitesinde paylaştı. 

Detaylı liste ve kesintiden etkilenen bölgeleri görmek için: 

İSKİ SU KESİNTİSİ EKRANI

