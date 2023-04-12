İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat
Belbim, İstanbulkart Sözleşmesi kapsamında 30 Nisan'da yürürlüğe girecek olan ve 3 yıl boyunca kullanılmayan İstanbulkartların zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacağını bildirdi.
Belbim tarafından İstanbulkartlar hakkında sms ve mail ile kullanıcılara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.
30 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Belbim, 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini bildirdi.
Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:
- İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız.