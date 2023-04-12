İstanbul'da toplu taşıma kullananlar dikkat

Belbim tarafından İstanbulkartlar hakkında sms ve mail ile kullanıcılara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.