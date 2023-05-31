İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek... İşte İstanbul 1 Haziran Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 1 Haziran Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 31 Mayıs Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KÜÇÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, BARBAROS, HÜRRİYET, KUTLU, MUTLU, YAHYA KEMAL BEYATLI, ZAFER, ÖZEN sk bölgelerinde 01/06/2023 15:30:00 - 01/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Haziran 2023 Perşembe 15:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Haziran 2023 Perşembe 19:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117. sk bölgelerinde 01/06/2023 14:00:00 - 01/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Haziran 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Haziran 2023 Perşembe 16:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah DİKMEN, EBEDİ, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, MEHTER, RAHMET, İRFAN sk bölgelerinde 01/06/2023 14:00:00 - 01/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Haziran 2023 Perşembe 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Haziran 2023 Perşembe 16:00