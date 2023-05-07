İstanbul'da Zafer Günü'ne özel 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul'da kutlandı.
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Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul'da kutlandı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğratmasının 78. yıl dönümünde dünya genelinde anma törenleri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor.
Bunlardan biri de 7 Mayıs'ta Heybeliada'da gerçekleştirildi.
Toplumsal Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen ölümsüz alay yürüyüşü ile savaşta hayatını kaybedenler anıldı.
Kaynak: sputniknews.com.tr