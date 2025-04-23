İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.13’te 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 6,92 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul’un pek çok ilçesinde ve çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi.
Sarsıntının ardından bölgede artçı depremler kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı ancak bazı binalarda çatlaklar oluştuğuna dair ihbarlar alındı. AFAD ve ilgili ekipler, sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“12.00 sularında Silivri açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu sarsıntı, Kumburgaz Fay Zonu üzerinde gerçekleşti. Bu fay kilitli ve enerji biriktiriyor.
Zaman zaman küçük depremlerle bu enerji kendini gösteriyor. Bu tür depremler, bölgedeki büyük bir kırılmanın habercisi olabilir. Kumburgaz Fayı'nın yüklenmeye devam ettiğini gözlemliyoruz.
Bu nedenle dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır.”
AFAD, İstanbul’daki vatandaşlara yönelik bir uyarı metni yayımlayarak, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurguladı.
Açıklamada, “Deprem sonrası bölgedeki riskli yapılardan uzak durun. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapın. Resmî kurumların açıklamalarını takip edin,” ifadeleri yer aldı.
İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
AFAD verilerine gör 4,4 büyüklüğünde 12.51'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 13.02'de ise merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Artçı sarsıntılar devam ediyor.
ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Erdoğan; İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.