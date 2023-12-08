İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri...

İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İSKİ önceden duyurmaktadır. 8 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak su kesintileri hangi ilçeleri etkileyecek? Su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

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İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri... - Resim: 1

Büyükçekmece ilçesinde Bahçelievler mahallesinde yaşanacak kesinti saat 12.30'a kadar sürecek. 

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İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri... - Resim: 2

İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası su kesintisinin sebebi olarak bildirildi. 

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İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri... - Resim: 3

Eyüpsultan İlçesinde Topçular mahallesinde yaşanan su kesintisi 14.00'a kadar devam edecek. 

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İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri... - Resim: 4

İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası su kesintisinin sebebi olarak bildirildi. 

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