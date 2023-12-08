İstanbul'daki Su Kesintileri Saat kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Su Kesintileri...
İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İSKİ önceden duyurmaktadır. 8 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak su kesintileri hangi ilçeleri etkileyecek? Su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?
Büyükçekmece ilçesinde Bahçelievler mahallesinde yaşanacak kesinti saat 12.30'a kadar sürecek.
İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası su kesintisinin sebebi olarak bildirildi.
Eyüpsultan İlçesinde Topçular mahallesinde yaşanan su kesintisi 14.00'a kadar devam edecek.
İçme suyu hatlarında yaşanan arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası su kesintisinin sebebi olarak bildirildi.