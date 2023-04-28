İstanbullu göç ediyor: İşte en çok tercih edilen üç şehir

Deprem sonrası İstanbul’daki göç hareketinin çıktıları paylaşıldı. Özel bir taşımacılık şirketinin kendi istatistiklerden yola çıkarak hazırladığı raporda deprem sonrası ilk 30 gün 2022’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldı. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine taşınma taleplerinin arttığı kaydedilirken, en çok göç edilmek istenen il ise Samsun oldu.