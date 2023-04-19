İstanbullular dikkat: Bayram süresi boyunca ücretsiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu Ramazan Bayramında da toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu. Peki, İBB toplu taşımaları hangi günlerde ücretsiz olacak? Otobüs, metrobüs, metro, vapur veya diğer toplu taşımalarının hangileri ücretsiz olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi birçok ilde özelikle bayramın birinci günü tolu taşımalar ücretsiz oluyor ama bazı belediyeleri bu ücretsiz ulaşım süresini bayram boyunca devam ettiriyor. İBB’de bayram süresi boyunca toplu taşımaları ücretsiz yapan belediyeler arasında.
21 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ve 23 Nisan 2023’te saat 23:59’da sona eriyor. Bu bağlamda İstanbul genelinde İBB’ye bağlı tüm toplu taşımalar ücretsiz olacak. Metrobüs, İETT araçları ve yine büyükşehir belediyesine bağlı olan metro ve vapurlar ücretsiz olacak. Peki, metrolar saat kaça kadar ücretsiz olacak?
Bayram için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyuran İBB’den yapılan açıklamaya göre, 21-22 Nisan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 3 günlük tatilde, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.
İETT, otobüs hatları ile metrobüste tatilin ilk 2 günü cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. 23 Nisan günü ise pazar günü tarifesi uygulanacak. Üç gün boyunca garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.