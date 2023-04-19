İstanbullular dikkat: Bayram süresi boyunca ücretsiz olacak

21 Nisan 2023 tarihinde Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ve 23 Nisan 2023’te saat 23:59’da sona eriyor. Bu bağlamda İstanbul genelinde İBB’ye bağlı tüm toplu taşımalar ücretsiz olacak. Metrobüs, İETT araçları ve yine büyükşehir belediyesine bağlı olan metro ve vapurlar ücretsiz olacak. Peki, metrolar saat kaça kadar ücretsiz olacak?