İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu! 11 Ocak 2024'te Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranlarını her gün güncel olarak açıklamaktadır. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre güncel baraj doluluk oranları sürekli azalır ya da yükselir. Peki 11 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaça yükseldi?
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Barajlardaki doluluk oranları tüm İstanbulluların hayatını yakından etkilemektedir. Bu doluluk oranlarını İSKİ her gün duyurur. Güncel genel doluluk oranı kaç oldu?
İstanbul'da barajların genel doluluk oranları % 57,01 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 67,66
Büyükçekmece Barajı: % 48,95
Darlık Barajı: % 70,33
Elmalı Barajı: % 86,31