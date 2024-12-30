İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih

30 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 11°C

31 Aralık Pazar: Az bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 12°C

1 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C