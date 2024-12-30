İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih
Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde, İstanbul’da ocak ayının ortasından şubat ayının sonuna kadar yaklaşık 15 gün sürecek kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Köse, ocak ayının ilk haftasında yağış beklenmediğini, ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışların başlayacağını ifade etti.
Ahmet Köse, açıklamasında şunları kaydetti:
“Ocak ayının ilk günlerinde yağmur veya kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşını takip eden ilk hafta sakin ve kuru bir havayla geçecek.
Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek ve yağışlar geri dönecek.
Bu yılki tahminlerimize göre, ocak ayının ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’un yaklaşık 15 gün boyunca kar yağışı almasını bekliyoruz. İstanbul için oldukça etkili bir kış sezonu geçeceğini söyleyebiliriz.”
İstanbul’un Önümüzdeki Bir Haftalık Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağışsız ancak soğuk bir hava bekleniyor:
30 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 11°C
31 Aralık Pazar: Az bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 12°C
1 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C
2 Ocak Salı: Az bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 13°C
3 Ocak Çarşamba: Açık, en düşük 6°C, en yüksek 14°C
4 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 15°C
5 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 14°C
7 Ocak’tan itibaren ise Balkanlar üzerinden beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.
Uzmanlar, özellikle ocak ayının ikinci haftasından itibaren kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.