İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde, İstanbul’da ocak ayının ortasından şubat ayının sonuna kadar yaklaşık 15 gün sürecek kar yağışının etkili olacağını açıkladı.

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 1

Köse, ocak ayının ilk haftasında yağış beklenmediğini, ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışların başlayacağını ifade etti.



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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 2

Ahmet Köse, açıklamasında şunları kaydetti:

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 3

“Ocak ayının ilk günlerinde yağmur veya kar yağışı beklenmiyor. Yılbaşını takip eden ilk hafta sakin ve kuru bir havayla geçecek.

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 4

 Ancak 7 Ocak’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek ve yağışlar geri dönecek.

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 5

Bu yılki tahminlerimize göre, ocak ayının ortasından şubat sonuna kadar İstanbul’un yaklaşık 15 gün boyunca kar yağışı almasını bekliyoruz. İstanbul için oldukça etkili bir kış sezonu geçeceğini söyleyebiliriz.”

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 6

İstanbul’un Önümüzdeki Bir Haftalık Hava Durumu





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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki bir hafta boyunca yağışsız ancak soğuk bir hava bekleniyor:

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 8

30 Aralık Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 3°C, en yüksek 11°C
31 Aralık Pazar: Az bulutlu, en düşük 4°C, en yüksek 12°C
1 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 5°C, en yüksek 13°C

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 9

2 Ocak Salı: Az bulutlu, en düşük 6°C, en yüksek 13°C
3 Ocak Çarşamba: Açık, en düşük 6°C, en yüksek 14°C

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 10

4 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 15°C
5 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 7°C, en yüksek 14°C

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 11

7 Ocak’tan itibaren ise Balkanlar üzerinden beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 12

Uzmanlar, özellikle ocak ayının ikinci haftasından itibaren kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

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İstanbullular dikkat: Kar yağışı 15 gün sürecek! İşte o tarih - Resim: 13
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