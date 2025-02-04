İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda!

İstanbul, yarın yeni bir kar yağışına hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kent genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul’da yaşayanlar için soğuk ve beyaz bir gün kapıda!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 1

Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da kar yağışı yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 3

 Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının birkaç santimetreyi bulabileceği belirtiliyor.

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 4

Sıcaklıklar Hızla Düşecek

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 5


İstanbul’da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, kar yağışıyla birlikte aniden düşeceği açıklandı. 

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 6

Yarın gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise sıfırın altına inebileceği tahmin ediliyor.

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 7

Ulaşımda Aksamalar Olabilir

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 8

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksama yaşanabileceğini belirtti. Sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği kullanımı ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 9

Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hazır olduklarını bildirdi.

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İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda! - Resim: 10

Kar İstanbul’u Beyaza Bürüyebilir
İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşen kar yağışı, kente kartpostallık görüntüler kazandıracak. Karın keyfini çıkarmak isteyenler için eşsiz manzaralar oluşması beklenirken, uzmanlar özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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