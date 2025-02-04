İstanbullular dikkat! Yalancı bahar bitti, kar kapıda!
İstanbul, yarın yeni bir kar yağışına hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kent genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İstanbul’da yaşayanlar için soğuk ve beyaz bir gün kapıda!
Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da kar yağışı yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayacak.
Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının birkaç santimetreyi bulabileceği belirtiliyor.
Sıcaklıklar Hızla Düşecek
İstanbul’da günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, kar yağışıyla birlikte aniden düşeceği açıklandı.
Yarın gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece arasında olacağı, gece saatlerinde ise sıfırın altına inebileceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda Aksamalar Olabilir
Yetkililer, kar yağışı nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksama yaşanabileceğini belirtti. Sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği kullanımı ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.
Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hazır olduklarını bildirdi.
Kar İstanbul’u Beyaza Bürüyebilir
İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle birleşen kar yağışı, kente kartpostallık görüntüler kazandıracak. Karın keyfini çıkarmak isteyenler için eşsiz manzaralar oluşması beklenirken, uzmanlar özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.