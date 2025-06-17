İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle İstanbul’un üç büyük ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı.