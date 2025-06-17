İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak!

İSKİ, 18 Haziran’da sabah 10.00’dan gece 22.00’ye kadar sürecek planlı su kesintisini duyurdu. İşte etkilenecek mahallelerin tam listesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle İstanbul’un üç büyük ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı.

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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 2

Kesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün saat 22.00’ye kadar sürecek.

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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 3

3 İLÇE, ONLARCA MAHALLE ETKİLENECEK

12 saatlik su kesintisinden Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerindeki birçok mahalle etkilenecek. İSKİ'nin duyurusuna göre, kesinti yaşanacak mahalleler şöyle:

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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 4

Büyükçekmece ilçesi:

Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih mahalleleri. 

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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 5

Esenyurt ilçesi:

Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis mahalleleri. 

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İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak! - Resim: 6

Beylikdüzü ilçesi:

Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet mahalleleri."

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su kesintisi