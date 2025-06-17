İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak!
İSKİ, 18 Haziran’da sabah 10.00’dan gece 22.00’ye kadar sürecek planlı su kesintisini duyurdu. İşte etkilenecek mahallelerin tam listesi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle İstanbul’un üç büyük ilçesinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kesinti, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün saat 22.00’ye kadar sürecek.
3 İLÇE, ONLARCA MAHALLE ETKİLENECEK
12 saatlik su kesintisinden Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerindeki birçok mahalle etkilenecek. İSKİ'nin duyurusuna göre, kesinti yaşanacak mahalleler şöyle:
Büyükçekmece ilçesi:
Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih mahalleleri.
Esenyurt ilçesi:
Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis mahalleleri.
Beylikdüzü ilçesi:
Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet mahalleleri."