İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı

Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında artış meydana geldi. İSKİ'nin verilerine göre yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi yüzde 35,08'e yükseldi. İşte barajlardaki doluluk oranları...

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İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı - Resim: 1 1 15

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında artış meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2023 yılı içerisinde yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek 23 Şubat itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı. İşte megakentin su kaynağı olan barajlardaki doluluk oranları...

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı - Resim: 2 2 15

ALİBEY - YÜZDE 11,43

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı - Resim: 3 3 15

BÜYÜKÇEKMECE - YÜZDE 32,29

İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı - Resim: 4 4 15

DARLIK - YÜZDE 39,23