İstanbul'un barajlarında su seviyesi yükseldi: Yüzde 28,75'ten yüzde 35,08'e çıktı
Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında artış meydana geldi. İSKİ'nin verilerine göre yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi yüzde 35,08'e yükseldi. İşte barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında artış meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2023 yılı içerisinde yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek 23 Şubat itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı. İşte megakentin su kaynağı olan barajlardaki doluluk oranları...
ALİBEY - YÜZDE 11,43
BÜYÜKÇEKMECE - YÜZDE 32,29
DARLIK - YÜZDE 39,23