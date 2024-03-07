İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri!
31 Mart Yerel Seçimlerine saylı günler kaldı. İstanbul'un Belediye Başkanlarının aslında nereli olduklarıysa merak konusu oldu. Sizler için derledik..
Editör: Yağmur Biçen
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İlk sırada Trabzon yer alıyor. İstanbul'da tam 8 ilçenin başkanı Trabzonlu.
2. sıradaysa Rize'li başkanlar var. İstanbul'da 5 Belediye Başkanıysa Rize'li.
İstabul'un Giresunlu da 5 başkanı bulunuyor.
4.sırada 3 Erzincan'lı Belediye Başkanıyla Erzican bulunuyor.