İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri!

31 Mart Yerel Seçimlerine saylı günler kaldı. İstanbul'un Belediye Başkanlarının aslında nereli olduklarıysa merak konusu oldu. Sizler için derledik..

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Editör: Yağmur Biçen
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İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri! - Resim: 1

İlk sırada Trabzon yer alıyor. İstanbul'da tam 8 ilçenin başkanı Trabzonlu.

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İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri! - Resim: 2

2. sıradaysa Rize'li başkanlar var. İstanbul'da 5 Belediye Başkanıysa Rize'li.

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İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri! - Resim: 3

İstabul'un Giresunlu da 5 başkanı bulunuyor.

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İstanbul'un belediye başkanları aslında nereli? 8 başkan hemşeri! - Resim: 4


4.sırada 3 Erzincan'lı Belediye Başkanıyla Erzican bulunuyor.

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