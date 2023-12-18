İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor...
Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar İstanbul'un depremde en riskli ilçelerini merak ediyor. Peki Avrupa ve Anadolu yakasında olası bir depremde İstanbul'un en dayanıksız mahallelerinin yer aldığı ilçeler hangisi? İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem analizi...
FAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 23:53'te ve 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. Sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği de ifade edildi.
Yaşanan deprem İstanbulluları korkuttu. Olası Büyük Marmara Depremi'nin kaygısı içerisinde olan kent sakinleri, "İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusunu merak ediyor.
İşte AFAD'a göre depremde İstanbul'un en riskli ilçeleri...
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif