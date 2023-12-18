İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor...

FAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 23:53'te ve 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. Sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği de ifade edildi.