İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor...

Marmara Denizi'nde yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar İstanbul'un depremde en riskli ilçelerini merak ediyor. Peki Avrupa ve Anadolu yakasında olası bir depremde İstanbul'un en dayanıksız mahallelerinin yer aldığı ilçeler hangisi? İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem analizi...

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İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor... - Resim: 1

FAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Marmara Denizi - Çınarcık (Yalova) olarak belirtildi. Depremin 23:53'te ve 4.1 şiddetinde olduğu kaydedildi. Sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği de ifade edildi.

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İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor... - Resim: 2

Yaşanan deprem İstanbulluları korkuttu. Olası Büyük Marmara Depremi'nin  kaygısı içerisinde olan kent sakinleri, "İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusunu merak ediyor.

İşte AFAD'a göre depremde İstanbul'un en riskli ilçeleri...

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İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor... - Resim: 3

AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

Cevizli

Bağlarbaşı

Fındıklı

Girne

Esenkent

Gülsuyu

Aydınevler

Altayçeşme

Gülensu

Yalı

Zümrütevler

Çınar

Altıntepe

Feyzullah

İdealtepe

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İstanbul'un depremde en riskli mahalleleri! Fay hattı o ilçelerden geçiyor... - Resim: 4

PENDİK

Kavakpınar

Velibaba

Kaynarca

Ahmet Yesevi

SULTANBEYLİ

Hamidiye

Turgut Reis

Akşemseddin

Mimar Sinan

Mecidiye

Ahmet Yesevi

Abdurrahmangazi

Orhangazi

Yavuz Selim

Hasanpaşa

Adil

Mehmet Akif

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