İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi
Beklenen büyük Marmara depremi öncesinde İstanbul'da depreme karşı en dayanıklı bölgeler belli oldu. Uzmanlar, olası bir depremin yıkıcılığının bölgedeki zemin yapısı ve yapı stoğunun dayanıklılığına göre değişebileceğine dikkat çekiyor.
Depreme dayanıklı bölgelerin başında ise Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli geliyor. Bu ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve yapı stoğu büyük ölçüde yenilendi.
Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler
Uzmanlara göre Avrupa Yakası’nda Haliç’in kuzeyi, Başakşehir ve Sarıyer gibi bazı bölgeler, sağlam kayaç yapıları sayesinde deprem karşısında daha güvenli. Risk haritaları ve zemin analizlerine göre depreme en dayanıklı semt ve ilçeler şöyle sıralanıyor:
Beyoğlu
Beşiktaş
Şişli
Kağıthane
Gaziosmanpaşa
Esenler (bazı bölgeleri)
Kemerburgaz – Göktürk
Sultangazi
Başakşehir (büyük bir kısmı)
Sarıyer (sahil hattı dışındaki alanlar)
Arnavutköy
Maslak
Alibeyköy
Anadolu Yakası’nda sağlam zeminli bölgeler
Anadolu Yakası genel olarak sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak kıyıya yakın bazı bölgelerde risk faktörleri bulunabiliyor. Uzmanlar, nispeten daha güvenli ve kaya zemin üzerinde bulunan ilçeleri şöyle sıralıyor:
Çekmeköy
Beykoz
Sultanbeyli
Maltepe (kıyı hattından uzak bölgeler)