İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi

Uzmanlara göre Avrupa Yakası’nda Haliç’in kuzeyi, Başakşehir ve Sarıyer gibi bazı bölgeler, sağlam kayaç yapıları sayesinde deprem karşısında daha güvenli. Risk haritaları ve zemin analizlerine göre depreme en dayanıklı semt ve ilçeler şöyle sıralanıyor: