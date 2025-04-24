İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi

Beklenen büyük Marmara depremi öncesinde İstanbul'da depreme karşı en dayanıklı bölgeler belli oldu. Uzmanlar, olası bir depremin yıkıcılığının bölgedeki zemin yapısı ve yapı stoğunun dayanıklılığına göre değişebileceğine dikkat çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 1

 Depreme dayanıklı bölgelerin başında ise Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli geliyor. Bu ilçelerde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve yapı stoğu büyük ölçüde yenilendi.

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 2

Avrupa Yakası’nda depreme dayanıklı ilçeler

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 3

Uzmanlara göre Avrupa Yakası’nda Haliç’in kuzeyi, Başakşehir ve Sarıyer gibi bazı bölgeler, sağlam kayaç yapıları sayesinde deprem karşısında daha güvenli. Risk haritaları ve zemin analizlerine göre depreme en dayanıklı semt ve ilçeler şöyle sıralanıyor:

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 4

Beyoğlu
Beşiktaş
Şişli
Kağıthane

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 5

Gaziosmanpaşa
Esenler (bazı bölgeleri)
Kemerburgaz – Göktürk

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 6

Sultangazi
Başakşehir (büyük bir kısmı)
Sarıyer (sahil hattı dışındaki alanlar)

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 7

Arnavutköy
Maslak
Alibeyköy

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 8


Anadolu Yakası’nda sağlam zeminli bölgeler

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 9

Anadolu Yakası genel olarak sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak kıyıya yakın bazı bölgelerde risk faktörleri bulunabiliyor. Uzmanlar, nispeten daha güvenli ve kaya zemin üzerinde bulunan ilçeleri şöyle sıralıyor:

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İstanbul'un depreme dayanıklı ilçeleri hangileri? İşte dayanıklı ilçelerin listesi - Resim: 10

Çekmeköy
Beykoz
Sultanbeyli
Maltepe (kıyı hattından uzak bölgeler)

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