İstanbul'un depreme en dayanıksız ilçeleri belli oldu! İşte o ilçe ve mahalleler
İstanbul, Türkiye’nin deprem riski en yüksek şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehir genelinde 1., 2. ve 3. derece deprem riski taşıyan ilçeler bulunurken, İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması bu riski daha da artırıyor.
Özellikle Tekirdağ-Şarköy açıklarından başlayarak Marmara Ereğlisi açıklarına kadar uzanan fay hattı ve Kumburgaz Fayı, dikkatle izleniyor. Kumburgaz segmenti, Büyükçekmece açıklarında yaklaşık 15 kilometre mesafede seyrediyor.
AFAD'ın hazırladığı “Kırmızı Eylem Planı”na göre, İstanbul'da yüksek deprem riski taşıyan mahalleler şöyle sıralanıyor:
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler
Maltepe: Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Yalı, Zümrütevler, Çınar, Altıntepe, Feyzullah, İdealtepe
Pendik: Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca, Ahmet Yesevi
Sultanbeyli: Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif
Tuzla: Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon, Aydıntepe
Ataşehir: İçerenköy
Kartal: Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe, Petrol İş, Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler
Şişli: Paşa, Merkez
Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkezefendi, Gökalp
Büyükçekmece: Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk, Hürriyet
Esenler: Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis, Çiftehavuzlar
Esenyurt: Atatürk, Örnek, Saadetdere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İncirtepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehterçeşme, Pınar, Talatpaşa, Merkez
Eyüpsultan: Nişanca, Topçular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap, Güzeltepe
Gaziosmanpaşa: Merkez, Sarıgöl, Yıldıztabya
Güngören: Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A. Nafiz Gürman, Haznedar, Gençosman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih Özmen, Güven, Tozkoparan
Kağıthane: Talatpaşa, Merkez, Gürsel
Avcılar: Denizköşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firuzköy, Mustafa Kemal Paşa, Yeşilkent
Bağcılar: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Merkez, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kemalpaşa, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Sancaktepe
Küçükçekmece: Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yalıova, Gültepe, Fevzi Çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa, Atakent
Fatih: Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşa, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırka-i Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivrikapı, Atikali, Molla Gürani, Sümbül Efendi, Ali Kuşçu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali, Emin Sinan
Bahçelievler: Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak
Bakırköy: Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Şenlikköy, Ataköy 2-5-6, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle
Başakşehir: Ziya Gökalp, Şahintepe, Güvercintepe
Bayrampaşa: Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım, Kartaltepe
Beylikdüzü: Barış, Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Adnan Kahveci, Dereağzı, Cumhuriyet, Gürpınar, Büyükşehir, Sahil
Beyoğlu: Piyalepaşa, Piripaşa, Kaptanpaşa, Fetihtepe, Keçecipiri, Hacıahmet