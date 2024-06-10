İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi...
Sağlık Bakanlığı İstanbul'un plajlarını mercek altına aldı. Bazı plajlar alarm seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Serinlemek için girip sağlığınızdan olmayın...
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Editör: Yağmur Biçen
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Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.
İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.
Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.
Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.