İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi...

Sağlık Bakanlığı İstanbul'un plajlarını mercek altına aldı. Bazı plajlar alarm seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Serinlemek için girip sağlığınızdan olmayın...

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Editör: Yağmur Biçen
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İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi... - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı '' Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi'' her sezon yıllık olarak yapılan denize suyu analizlerini açıkladı.

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İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi... - Resim: 2

İstanbul'da mavi renk yani mükemmel seviyedeki deniz suyuna ulaşmak artık zorlaştı.

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İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi... - Resim: 3

Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları kırmızı alarm verirken, Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise temiz su olarak yetersiz seviyede gözüküyor.

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İstanbul'un o plajları alarm veriyor! Girmeseniz daha iyi... - Resim: 4

Sadece Marmara'da değil Karadeniz'de de durum aynı. Karadeniz kıyısına geçtiğimizde de orada da Kısırkaya ve Çiftalan plajları kirli gözüküyor.

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