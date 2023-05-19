İşte İstanbul'un tarihi apartmanları

DOĞAN APARTMANI

Doğan Apartmanı, U şeklindeki tasarımı ve parlak sarı dış cephesiyle İstanbul'un en karakteristik yapılarından biridir. Bina, 1894 yılında İtalyan mimar Raymondo d'Aranco tarafından Belçikalı bankacı Albert Helbig için yaptırılmıştır.

Beyoğlu Serdar-ı Ekrem Caddesi üzerinde yer alan apartman, Şener Şen, Sezen Aksu ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapıyor.