İşte İstanbul'un tarihi apartmanları
Her köşesi ayrı güzelliklerle ve tarihle dolu olan İstanbul, sadece müzeleri ve büyüleyici manzaralarıyla değil, sokakları arasına sıkışıp kalan eşsiz apartmanlarıyla da dikkat çekiyor. İşte İstanbul'un tarihi apartmanları...
DOĞAN APARTMANI
Doğan Apartmanı, U şeklindeki tasarımı ve parlak sarı dış cephesiyle İstanbul'un en karakteristik yapılarından biridir. Bina, 1894 yılında İtalyan mimar Raymondo d'Aranco tarafından Belçikalı bankacı Albert Helbig için yaptırılmıştır.
Beyoğlu Serdar-ı Ekrem Caddesi üzerinde yer alan apartman, Şener Şen, Sezen Aksu ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimlere de ev sahipliği yapıyor.
KAMONDA BİNASI
Zengin Sefarad Kamondo ailesi için 19. yüzyılda inşa edilen Kamondo Apartmanı, Yaşar Kemal, Orhan Veli, Sait Faik gibi ünlü sanatçıları ağırlamıştır.
FREJ APARTMANI
1905 yılında Yunan mimar Khyrikiadis tarafından yaptırılan Jugendstil tarzı Frej Apartmanı, zengin Freige ailesine aittir.
Bina bugün İstanbul Galatasaray Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne ev sahipliği yapmaktadır.
MISIR APARTMANI
Mısırlı Abbas Halim Paşa tarafından 1905-1910 yıllarında yaptırılan Mısır Apartmanı, İstanbul'un ilk beton yapılarından biridir.
Ermeni mimar Hovsep Aznavuryan tarafından tasarlanan, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Mısır Apartmanı; Mehmet Akif Ersoy, Sami Gürnzberg ve Atatürk'ün diş hekimi gibi birçok tanınmış isme ev sahipliği yapmıştır.