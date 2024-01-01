İşte Yeni Yılın İlk Bebeği! 00:00'da Doğdu...

“Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti”

Normalde doğumun 15 Ocak'ta olacağını ve bu yüzden evde yılbaşı planladıklarını belirten baba Fevzi Karabacak, “Sancı probleminden dolayı beklediğimizden önce oldu biraz. Evde güzel bir yılbaşı planlıyorduk, daha güzel bir yılbaşıyla karşılaştık. Hastanede girmek zorunda kaldık. Bizim için bebeğimizin sağlıklı olması önemliydi. Sağlığında da herhangi bir problem yok. Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşını tamamen unuttuk, bizim için Kuzey yılbaşı oldu” dedi.

“Yılbaşımız Kuzey oldu”

Duygularının çok karışık olduğunu belirten anne Hafize Karabacak (23), “2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim.