İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan İstanbul depremi uyarısı
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un yüzde 20'sinin epeyce zayıf bir zemin üzerine oturduğunu belirerek, "İstanbul'da sıvılaşmanın yüksek olduğu alanları sıraladı.
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'un yüzde 20'sinin epeyce zayıf bir zemin üzerine oturduğuna dikkat çekerek, "İstanbul'da sıvılaşmanın yüksek olduğu alanları; Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu'nda bazı alanlar, Haliç çevresi olarak sıralayabilirim" dedi.
Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremleri, 46 bin yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken geride birçok soruyu da akıllarda bıraktı. Bu sorulardan en önemlisi depremin yıkıcılığı artıran yapılaşmanın gerçekleştiği şehirlerimizdeki zeminin yapısıydı.
1999 Gölcük depremi sonrası, "30 yıl içinde büyük bir depremin olacağı" vurgulanan 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'un zemin etüdünü İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. İşte İstanbul'un zemini riskli ve güven veren ilçeleri...
"İSTANBUL'UN YÜZDE 5'İNDE SIVILAŞMA SÖZ KONUSU"
İstanbul'un yüzde 5'inde sıvılaşma olduğunu belirten Tüysüz, şöyle konuştu:
- İstanbul'da sıvılaşmanın yüksek olduğu alanları; Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu'nda bazı alanlar, Haliç çevresi, Kadıköy (Kurbağalıdere) olarak sıralamak gerekir. İstanbul'un yüzde 5'inden biraz daha az bir alanda sıvılaşma söz konusudur.