İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan İstanbul depremi uyarısı

Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremleri, 46 bin yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken geride birçok soruyu da akıllarda bıraktı. Bu sorulardan en önemlisi depremin yıkıcılığı artıran yapılaşmanın gerçekleştiği şehirlerimizdeki zeminin yapısıydı.