İzmir Depreminde Hayatını Kaybeden 117 Kişi Anıldı

30 Ekim 2020 tarihinde 117 kişinin ölümüne neden olan Sisam Depremi için İzmir’in Bayraklı ilçesinde anma töreni düzenlendi. Eller açıldı, 6,9’lük depremde hayatını kaybeden 117 kişi için dua edildi.



Depremin en yıkıcı yeri Bayraklı ilçesinde oldu. 3 yıl önceki afeti o gün yaşayanlar dün gibi anımsıyor.



İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Bilal Çoban deprem şehitlerini unutturmayacaklarını söyledi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Haydar Özkan da 3 yıl geçmesine rağmen depremzedelerin çözülemeyen sorunları olduğunu belirtti.



Öte yandan bisiklet grupları da Bayraklı ilçesinde depremzedeleri anmak için toplu sürüş yaptı.



