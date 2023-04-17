İzmir ve Belgrad arasında haftanın dört günü direkt uçuşlar başladı

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2023 yılına başarılı bir başlangıç yaptık. Dış hatlarda ilk üç ayda yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış durumda. Pandemi öncesine göre de dış hatlarda yüzde 34 yukarıdayız. Paydaşlarımızla işbirliği içinde İzmir'i tanıtmak ve direkt uçulabilen destinasyon sayısını artırmak üzere tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaz sezonunda dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi İzmir'de karşılamak için hazırız" dedi.