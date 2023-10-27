İzmir'de DEAŞ Operasyonu! 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ Operasyonu! 21 Şüpheli Yakalandı
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Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Son olarak İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

21 Şüpheli Gözaltına Alındı!

DEAŞ'a yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

26 şüpheli hakkında, geçmişte DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de DEAŞ ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde bilgiler bulundu. Söz konusu kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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