İzmir'de deprem (İzmir depremi 29 Mart 2023)

İzmir'in Buca ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem (İzmir depremi 29 Mart 2023)
İzmir'de deprem / 2023
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre İzmir'in Buca ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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