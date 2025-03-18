İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri

Torbalı İlçesi:

Genel İlçe Sınırları: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bu saatler arasında belirtilen bölgelerde elektrik hizmeti kesintiye uğrayacaktır. Vatandaşların, elektronik cihazlarını korumak ve olası aksaklıklardan etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Detaylı bilgi ve güncellemeler için GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi web sitesi veya çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.