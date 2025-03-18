İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri

19 Mart 2025 tarihinde İzmir'de GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. 19 Mart'ta İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte tüm detaylar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 1

19 Mart 2025 tarihinde İzmir'de GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçelerde ve mahallelerde yaşanacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 2

Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 3

Bornova İlçesi:

Atatürk Mahallesi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 4

Karşıyaka İlçesi:

Şemikler Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 5

Gaziemir İlçesi:

Fatih Mahallesi: 08:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 6


Buca İlçesi:

İslamsaray Mahallesi (918. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı): 09:00 - 13:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 7

Ödemiş İlçesi:

Orhangazi Mahallesi: 09:00 - 12:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Emmioglu Mahallesi (13. Sokak, 19. Sokak, 12. Sokak, Sanayi Caddesi, İstasyon Caddesi, Şeref Usta Caddesi, Umut Caddesi, 21. Sokak, Pakkanlı Bulvarı, 16. Sokak, 10. Sokak, 11. Sokak, 18. Sokak, 36. Sokak, 17. Sokak, 38. Sokak, 15. Sokak, 14. Sokak, 20. Sokak, Endüstri Caddesi): 13:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 8

Seferihisar İlçesi:

Turgut Mahallesi (Okul Sokak): 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Ulamış Mahallesi (Eğitim Sokak): 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 9

Selçuk İlçesi:

Atatürk Mahallesi (Atatürk 1088, 1087, 1090, 1089. Sokaklar, 1086. Sokak): 09:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

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İzmir'de yaşayanlar dikkat: Elektrik kesintisi saatler sürecek, 19 Mart İzmir elektrik kesintileri - Resim: 10

Torbalı İlçesi:

Genel İlçe Sınırları: 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Bu saatler arasında belirtilen bölgelerde elektrik hizmeti kesintiye uğrayacaktır. Vatandaşların, elektronik cihazlarını korumak ve olası aksaklıklardan etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Detaylı bilgi ve güncellemeler için GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi web sitesi veya çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

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