İzmir'i sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü, dere taştı...
İzmir'in Bergama ilçesi gece yarısı başlayan sağanakla adeta felaketi yaşadı. Sokaklar göle dönerken, Bahçelievler'deki dere taştı, evler ve oteller sular altında kaldı. Ekiplerin kurtarma operasyonu sürerken, başkan Çelik de bölgede...
İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle sokaklar adeta göle dönerken, bazı ev, otel ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda araç da sular içinde mahsur kaldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan ve gök gürültülü olduğu belirtilen sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, yaşanan baskınlardan bazı ev ve iş yerleri de etkilendi.
Yollarda biriken suda araçların ilerlemekte büyük zorluk çektiği, çok sayıda aracın ise suda mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle Bahçelievler Mahallesi'ndeki derenin taştığı da gelen bilgiler arasında.
Yağış sebebiyle evi, iş yeri ve aracı hasar gören vatandaşlar ciddi bir mağduriyet yaşadı.
AFAD, POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi'ne bağlı ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve yolda kalan araçları kurtarmak için çalışma yürüttü.
Polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına destek verdi.
Bazı vatandaşların ise su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştığı gözlendi.
Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik'in de bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.