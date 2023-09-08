İzmit Körfezi'nde büyüleyici anlar! Flamingolar kameralara yansıdı
İzmit Körfezi, bugünlerde büyüleyici anların yaşandığı yer oluyor. Flamingoların göç güzergahında mola olarak kullandıkları körfez, ziyaretçilerin de yoğun bir şekilde ilgisini çekiyor. Doğal ortamlarında beslenen flamingoların dikkat çeken halleri kameralara yansıdı. İşte o anlar...
İzmit Körfezi Sulak Alanı, Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. İzmit Körfezi Sulak Alanı, her zaman olduğu gibi bu sene de flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Birçok kuş türü, ilkbahar ve sonbahar aylarında yaptıkları göçlerde bu sulak alanı mola noktası olarak kullanıyor. İzmit Körfezi Sulak Alanı, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.
Söz konusu alanda bugüne kadar yapılan gözlemlerde 187 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.
Anadolu'da yaşayan en büyük kuş türlerinden olan flamingolar, sulak alana gelen birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Flamingoları doğal ortamlarında beslenirkenki görüntüleri de kameralara böyle yansıdı.