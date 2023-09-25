Parmağını sıraya sıkıştıran liseliyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir okulda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi, sol yüzük parmağını oturduğu sıranın demir borusuna soktu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması neticesinde genç kızın parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Parmağını sıraya sıkıştıran liseliyi itfaiye kurtardı

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'ndeki özel bir okulda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi, sol yüzük parmağını oturduğu sıranın demir borusuna soktu.

Parmağını sıraya sıkıştıran liseliyi itfaiye kurtardı - Resim : 1

Genç kız parmağını geri çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada okul idarecileri, öğretmenler ve arkadaşları genç kızın yardımına koştu. Öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Parmağını sıraya sıkıştıran liseliyi itfaiye kurtardı - Resim : 2

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması neticesinde genç kızın parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı öğretmenleri teselli etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kocaeli # kocaeli # izmit
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