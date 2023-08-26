Jandarma ve TSK'nın paraşüt gösterisi görsel şölene imza attı

Eskişehir’de gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nde paraşütle 10 bin feed yükseklikten atlayan Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri nefes kesen bir gösteriye imza attı.

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Jandarma ve TSK'nın paraşüt gösterisi görsel şölene imza attı - Resim: 1

Festival Eskişehir'in İnönü ilçesinde gerçekleşti.

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Jandarma ve TSK'nın paraşüt gösterisi görsel şölene imza attı - Resim: 2

2’nci THK Havacılık Festivali, katılımcılara görsel şölen sunmaya devam ediyor.

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Jandarma ve TSK'nın paraşüt gösterisi görsel şölene imza attı - Resim: 3

Festivale katılan çok sayıda vatandaş, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen paraşütle atlama gösterisini beğeniyle izledi.

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Jandarma ve TSK'nın paraşüt gösterisi görsel şölene imza attı - Resim: 4

Yaklaşık 10 bin feed yükseklikten atlayan Jandarma ve TSK personelleri, izleyenlere adeta görsel şölen yaşattı.

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