Japon deprem uzmanından Türkiye'ye uyarı: “Dünyadaki büyük fay hatlarından biri!”

Türkiye'nin 6, Japonya'nın ise 4 deprem levhasına sahip olması nedeniyle Türkiye'nin yapısının daha karışık olduğunu belirtti. Uzman, "Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor." diyerek, Endonezya'dan başlayıp Türkiye'ye ulaşan Kuzey Anadolu fay hattının ise "dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" olduğunu söyledi.