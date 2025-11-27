Japon deprem uzmanından Türkiye'ye uyarı: “Dünyadaki büyük fay hatlarından biri!”
Ünlü Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki sismik risk haritasını yeniden değerlendirdi.
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasına, Türkiye'nin depremlerden kaynaklanan can kayıpları sıralamasında dünyada üçüncü sırada yer aldığını vurgulayarak başlayan Moriwaki, bu durumun utanç verici olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Alınması gereken tedbirlerin hayat kurtarıcı önem taşıdığının altını çizdi.
"DÜNYADAKİ BÜYÜK FAY HATLARDAN BİRİSİ"
Japonya'da mimar ve inşaat mühendislerinin jeoloji, jeofizik ve sismoloji alanlarında zorunlu eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki, Türkiye ve Japonya'nın deprem açısından benzer özelliklere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'nin 6, Japonya'nın ise 4 deprem levhasına sahip olması nedeniyle Türkiye'nin yapısının daha karışık olduğunu belirtti. Uzman, "Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor." diyerek, Endonezya'dan başlayıp Türkiye'ye ulaşan Kuzey Anadolu fay hattının ise "dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" olduğunu söyledi.
RİSKİN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER
Moriwaki, Balıkesir'de büyük bir sarsıntı beklemediğini açıklarken, asıl riskli bölgelere dikkat çekti. Ege Bölgesi'nin çok fazla fay hattı barındırdığı için riskli olduğunu belirten uzman, özellikle Bandırma ve Bursa'da risk bulunduğunu dile getirdi.
Türkiye'de deprem açısından en rahat illeri ise Kırklareli, Samsun hariç Karadeniz Bölgesi, Konya, Niğde ve Karaman olarak sıraladı. Konya'da küçük çaplı depremler olsa da, bu bölgede büyük deprem beklenmediği bilgisini paylaştı.
Türkiye'de 35 yıldır bulunduğunu ve bir mimar olarak durumu üzülerek söylediğini belirten Moriwaki, can kayıpları sıralamasında Türkiye'nin dünya üçüncüsü olmasının düzeltilmesi gerektiğini yineledi.
2001 yılında Yapı Denetimi Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan uzman, başlangıçta 19 pilot il belirlenmesine rağmen, birinci derece deprem bölgesi olduğu halde bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller olduğunu ifade etti.
Moriwaki, Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun "yüzde 50'si kaçak" uyarısını yaparak sözlerini tamamladı.