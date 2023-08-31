Kadın polis adaylarının zorlu eğitimi! Mesleğe işte böyle hazırlanıyorlar
880 kadın polis adayı mesleğe hazırlanırken zorlu bir eğitimden geçiyor. Hepsi Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gördükten sonra Türk Polis Teşkilatı saflarına gönderilecek.
Son Güncelleme:
Polis Eğitim Merkezlerinde (POMEM) zorlu eğitim süreçleri devam ediyor. Mesleğe hazırlanan kadınlar da bu zorlu eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde atlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde de 880 kadın polis adayı, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için yoğun bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.
Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de, polis adaylarına polislik ve halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, hukuk gibi dersler veriliyor.
Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak da mesleğe hazırlanan öğrenciler, pusudan kurtulma, meskun mahal ve spor eğitimleriyle kendilerini geliştiriyor.