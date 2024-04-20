Kağıthane'de 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kağıthane'de, kamyonet ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinden Hasdal istikametine seyreden, sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet ile 2 otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Hasdal istikametinde iki şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım kontrollü sağlandı.
İtfaiye ekipleri, çekici yardımıyla araçları yoldan kaldırdı.
Trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
# kaza