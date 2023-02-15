Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler: İşte sosyal medyada yayılan yalanlar ve daha sonra ortaya çıkan gerçekler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle Türkiye son 100 yılın en büyük doğal afetini yaşadı. Depremler sonrası devlet ve millet elele verirken, sosyal medyada yayılan yalan ve yanlışlarla bilgi kirliliği ortaya çıktı. İşte Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler...
1. “Türkiye’nin Milano Konsolosluğu, AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı’nın yardım hesaplarını paylaştı.”
YALAN
Fatih Altaylı twitter hesabından attığı bir tweette Türkiye’nin Milano Büyükelçiliğinin AFAD ve Kızılay yerine Diyanet Vakfı’nın yardım hesaplarını paylaştığını ileri sürdü.
GERÇEK
7 Şubat tarihinde Türkiye’nin Milano Büyükelçiliği’nin yaptığı paylaşımda AFAD, Kızılay ve TDV’nin yardım hesaplarını birlikte paylaştığı ortaya çıktı.
2. "Hatay’a hiçbir yetkili gelmedi”
YALAN
CHP milletvekili Suzan Şahin "Hatay'a hiçbir yetkili gelmedi" iddiasında bulundu.
GERÇEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu’nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca’nın Hatay; Bakan Kasapoğlu’nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu’nun Adıyaman; Bakan Bozdağ’ın Diyarbakır; Bakan Nebati’nin Şanlıurfa; Bakan Kurum’un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez’in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer’in ise Malatya’da olduğu açıklandı.
3. “Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12: Çöktü ve yardım gitmedi.”
YALAN
Sosyal medyada yapılan “Şanlıurfa Ertuğrul Gazi mah. 345. sk. Yağmur apt no 12” adresiyle ilgili çöktüğü ve yardım gitmediği iddiaları ortaya atıldı.
GERÇEK
Şanlıurfa Valiliği: “Bu adresle ilgili asılsız ihbarlar yapılmakta. Ekiplerimiz adresi kontrol ettiğinde ihbarın asılsız olduğunu görmüşlerdir.”
4. “İş makinesi, ekipman vb. cihazların gümrük geçişlerinde alınan vergileri kaldırılmadı”
YALAN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı bir tweette deprem bölgelerinde kullanılmak üzere iş makinesi, ekipman vb. cihazların gümrük geçişlerinde alınan vergilerinin kaldırılmadığını iddia ederek devleti suçlamıştı.
GERÇEK
7 Şubat tarihinde Ticaret Bakanlığı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere gümrükten geçirilecek olan yardım malzemelerinin geçişinde kolaylık sağlandığını açıkladı.