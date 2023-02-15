Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler: İşte sosyal medyada yayılan yalanlar ve daha sonra ortaya çıkan gerçekler

2. "Hatay’a hiçbir yetkili gelmedi”

YALAN

CHP milletvekili Suzan Şahin "Hatay'a hiçbir yetkili gelmedi" iddiasında bulundu.

GERÇEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Bakan Soylu’nun Kahramanmaraş; Bakanlar Kirişçi, Akar ve Koca’nın Hatay; Bakan Kasapoğlu’nun Osmaniye; Bakan Karaismailoğlu’nun Adıyaman; Bakan Bozdağ’ın Diyarbakır; Bakan Nebati’nin Şanlıurfa; Bakan Kurum’un Gaziantep ve Kilis; Bakanlar Yanık ve Dönmez’in Adana; Bakanlar Ersoy ve Özer’in ise Malatya’da olduğu açıklandı.