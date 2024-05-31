Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 5,3 olarak belirlendi.

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# Kahramanmaraş # deprem
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