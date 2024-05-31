Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3,3 olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü 5,3 olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 31, 2024
KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/8eDvfsjzzX
31.05.2024, 12:32:56 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
# Kahramanmaraş # deprem