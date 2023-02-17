Kahramanmaraş'ta fay kırıkları görenleri hayrete düşürdü: Tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yarattığı etki her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Son olarak Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerini kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi. İşte depremin yarattığı etkinin gözle görülür hali...
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler asrın felaketi olarak nitelendirildi.
Yer kabuğundaki bu büyük hareketlilik yer bilimciler tarafından da büyük bir titizlikle araştırılıyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin ardından fotoğraflara yansıyan fay kırıkları da görenleri hayrete düşürdü.
Depremlerden sonra, Türkoğlu ilçesindeki Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler oluştu.