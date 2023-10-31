Kahvaltılıklar Cep Yakıyor!

Zeytin, peynir, tereyağı, pastırma kahvaltılıkların vazgeçilmez şarküteri ürünlerinde fiyat artışları dur durak bilmiyor



Kahvaltılık ürünlerin fiyatlarını incelerken bir zam haberi daha geldi. Haberi yaptığımız esnada zeytinin kilosuna 40 liralık zam geldi. Şu anda 229 lira ama haftaya 269 liradan satılacak.

Esnaf Kamil Aksu Kahvaltılık Fiyatlarını Değerlendirdi

Esnaf zeytin zammının haftaya yansıtılacağını belirtiyor. 229 liradan 1 zeytini hesapladığımızda 1 lira 37 kuruş çıkarken yeni zamla birlikte 1 adet zeytinin fiyatı 1 lira 61 kuruşa çıkmış olacak.



Peynirin kilosu 270 liradan, tulum peynirinin 395 liradan tereyağın kilosu ise 310 liradan satılıyor.