Kaldırıma çıkan İETT otobüsü vatandaşları ezdi: yaralılar var!

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkan otobüs vatandaşları ezdi.

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü vatandaşları ezdi: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, saat 15:15 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. 

Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karaköy Tersane Caddesi’nde kaldırıma çıkan otobüs 2 yayaya çarptı.

Otobüs bir iş yerine çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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